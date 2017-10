Dagmar Dreke liest in Estebrügge

Jork : Gemeindehaus Estebrügge |

bo. Jork-Estebrügge. Zur Lesung mit Dagmar Dreke lädt der "Heimatverein von de Est" am Sonntag, 15. Oktober, um 15 Uhr in das Gemeindehaus am Wetternweg in Estebrügge ein. Die Schauspielerin und Sängerin kombiniert humorvolle und besinnlichen Geschichten und noch einiges mehr zu einem unterhaltsamen Programm. Die Zuhörer dürfen gespannt sein.

In einer kleinen Pause werden Getränke angeboten. Nach der Lesung gibt es einen Grill-Imbiss.

• Eintritt frei; um Spenden wird gebeten.