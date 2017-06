Jork : Festhalle |

bo. Jork. Die "Kleine Jorker Bühne" führt am Donnerstag, 8. Juni, um 19.30 Uhr in der Festhalle in Jork die Kriminalkomödie "Die acht Frauen" von Robert Thomas auf: Das Familienweihnachtsfest in einer abgelegenen Villa in Frankreich ist alles andere als idyllisch. Der Hausherr wird tot aufgefunden.

Weitere Termine sind am Freitag, 9. Juni, um 19.30 Uhr, Samstag, 10. Juni, um 16.30 Uhr mit Swing-Tanzabend ab 20.30 Uhr sowie am Sonntag, 11. Juni, um 19 Uhr.

• Eintritt: 10 Euro (für den Tanzabend 12 Euro extra); Tickets unter Tel. 04162 -3739891 und auf www.kleinejorkerbuehne.de.