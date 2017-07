Jork : Altländer Markt |

bo. Jork. Eine Harley-Casting-Show steigt am Samstag, 5. August, auf dem Altländer Markt in Jork. Von 11 bis 17 Uhr wird der Platz zum Treffpunkt einer großen Fangemeinde der amerikanischen Motorrad-Kultmarke. Dazu werden Harley-Fahrer aus nah und fern mit ihren chromblitzenden Maschinen erwartet.

Das Spektakel ist sehenswert: Jedes Bike ist ein sozusagen ein Unikat und die schönsten Exemplare werden prämiert. Für Live-Musik sorgen "Ronny Wilson" und "The Ragtag-Birds" mit Country, Rock 'n' Roll und Rockabilly.

Zum sechsten Mal organisiert der Verein "Lust auf Kultur" dieses PS-starke Treffen und hofft, in diesem Jahr die Zahl von 666 Harleys zu übertreffen.