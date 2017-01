Irish Folk mit "Woodwind & Steel" im Fährhaus Kirschenland in Wisch

Für Atmosphäre wie in einem Irish Pub sorgen "Woodwind & Steel" am Freitag, 27. Januar, im Fährhaus Kirschenland in Wisch. Das Trio spielt um 20 Uhr Klassiker des irischen und schottischen Folk. Das breit gefächerte Programm aus Songs, Jigs und Reels wird umrahmt von einem temporeichen Entertainment mit Geschichten, Anekdoten und Humor, das bei keinem traditionellen Pub-Abend in Irland fehlen darf. Besucher können sich ab 19 Uhr mit irischen Spezialitäten und Guinness vom Fass auf das Konzert einstimmen.Ed O'Casey ist der Entertainer des Abends. Er singt, erzählt und schauspielert. An seiner Seite sind die Soloflötistin Ann O'Casey und der Gitarrist Alex Vallon. Fünf Flöten, von der kleinen Tin-Whistle bis zur großen Irish-Wooden Flute, Bodhran und Akkordeon, dazu vier Gitarren und zwei herausragende Stimmen bilden den Pool für das Live-Erlebnis."Woodwind & Steel" sind seit 14 Jahren im Bühnengeschäft und genießen einen Ruf als exzellente Live-Band. Mit neuem Programm und neuem Album sind die drei Musiker derzeit auf Tournee und bringen irische Lebensfreude auf deutsche Bühnen.• Karten für 18 Euro plus Vorverkaufsgebühr gibt es im Fährhaus Kirschenland, im Servicecenter Kultur & Tourismus in historischen Rathaus in Buxtehude, Breite Str. 2, und im Ticketpoint Blumentritt in Stade, Kleine Schmiedestr. 1; Kartentelefon: 06043 - 9827917; www.woodwind-steel.de