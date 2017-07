Kirschmarkt mit Trachtentanz, Handwerk und vielen Attraktionen in Jork

Sommerzeit ist Kirschenzeit. Das Alte Land erstrahlt derzeit im Glanz der roten Früchte. Das leckere Obst steht im Mittelpunkt des Kirschmarkts, der zum Abschluss der achten Altländer Kirschenwoche am Sonntag, 9. Juli, in Jork stattfindet. Vor dem Rathaus "Gräfenhof" erwartet die Besucher ein buntes Programm für die ganze Familie.Eröffnet wird der Markt um 11 Uhr mit dem traditionellen Anlanden der Kirschen. Danach gibt es Trachtentanz, eine Kunst- und Handwerkerausstellung, einen Schnäppchenmarkt, Spielaktionen für Kinder und viele weitere Attraktionen. Jeder kann sein Geschick beim Kirschkern-Weitspucken beweisen. Kulinarisch dreht sich natürlich auch alles um die Kirsche.Im weiteren Rahmenprogramm bieten Obsthöfe Führungen und Verkostungen an. Gastroniebetriebe haben ihre Speisekarte um Spezialitäten rund um die Kirsche erweitert. In vielen süßen Versuchungen von der Torte über Eis und Pfannkuchen bis hin zu Fruchtsecco und Suppe werden Kirschen verarbeitet.• Infos auf www.mein-altes-land.de und bei der Touristinfo, ( 04162 - 914755.