Lesung mit Dagmar Dreke in Estebrügge

bo. Jork-Estebrügge. Zu einer Lese-Matinee mit Dagmar Dreke lädt der "Heimatverein von de Est" am Sonntag, 11. Juni, in Estebrügge ein. Die Schauspielerin trägt um 11 Uhr im Gemeindehaus am Wetternweg unterhaltsame Geschichten von verschiedenen Autoren vor. Die Lesung dauert etwa zwei Stunden. In der Pause gibt es einen Imbiss und Getränke.

Dagmar Dreke ist in Hamburg geboren und lebt in Estebrügge. Sie ist als Schauspielerin, Chanson-Sängerin und Synchron- und Hörbuchsprecherin vielseitig engagiert. Im Juli und August ist sie im "Hamburger Jedermann" in der Speicherstadt zu sehen.

• Eintritt frei; um eine Spende für den Verein wird gebeten.