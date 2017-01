"Plattdüütsch to de Kaffeestünn" in Neuenfelde

bo. Hamburg-Neuenfelde. Der Heimatverein "900 Jahre Neuenfelde" lädt am Sonntag, 22. Januar, zu "Plattdüütsch to de Kaffeestünn" ein. In Bundt's Gartenrestaurant in Neuenfelde, Hasselwerder Str 85, trägt Heiner Evers um 15 Uhr "Besinnliches und Vergnögtes op Platt" vor. Der Hamburger Volkssänger Heiner Dreckmann spielt auf der Laute und unterhält Liedern von Richard Germer, Hein Köllisch und den Gebrüdern Wolf. Einlass ist um 14 Uhr.

• Eintritt: 5 Euro; Kartenreservierung bei Anneliese Wolckenhauer, Tel. 040 - 7401941.