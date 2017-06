Puppen- und Bärenmarkt auf dem Obsthof Feindt in Jork

Jork : Obsthof Feindt |

bo. Jork. Da werden Erinnerungen an die eigene Kindheit wach: Ein Puppen- und Bärenmarkt findet am Sonntag, 11. Juni, in Jork statt. In der Apfelhalle auf dem Obsthof Feindt, Westerjork 57, präsentiert Leokadia Wolfers von 10 bis 16 Uhr eine Vielfalt an Puppen und Teddybären. Historische Puppen aus zwei Jahrhunderten sind zu bestaunen wie die beliebten, sehr echt aussehenden Reborn-Babies.

Wer selbst noch ein altes "Schätzchen" zu Hause hat, kann es mitbringen und auf Wert und Herkunft beurteilen lassen. Eine Puppen- und Bärenklinik sorgt auch in schwierigen Fällen für "Heilung". Zubehörartikel runden den Markt ab.

• Der Eintritt kostet 2 Euro (Kinder frei).