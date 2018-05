Puppen- und Bärenmarkt in Jork

Jork : Obsthof Feindt |

bo. Jork. Einmal im Jahr treffen sich Puppen- und Bärenfreunde in Jork. Am Sonntag, 3. Juni, ist es wieder soweit: Beim Puppen- und Bärenmarkt erobern die kleinen Freunde aus Kindertagen die Apfelkisten auf dem Obsthof Feindt, Westerjork 57. Von 10 bis 16 Uhr sind alte Puppen aus zwei Jahrhunderten ebenso zu bewundern wie Puppenkinder der heutigen Zeit. Beliebt sind die sehr echt wirkenden "Reborn"-Babys. Natürlich ist auch der Teddybär in großer Vielfalt vertreten.

Wer selbst noch ein altes "Schätzchen" zuhause hat, kann es mitbringen und auf Wert und Herkunft schätzen lassen. Eine "Klinik" sorgt in schwierigen Fällen für "Heilung". Zubehör rundet den Markt ab. Veranstalterin ist Leokadia Wolfers.

• Eintritt: 2 Euro (Kinder frei).