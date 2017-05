bo. Jork. Der Jazz-Chor "SwingandMore" ist am Samstag, 13. Mai, zu Gast in der St. Matthias-Kirche in Jork. Um 19 Uhr präsentieren die rund 40 Sängerinnen und Sänger aus dem Heidekreis "Selected Moments in Spring", ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm aus Jazz-Standards und aktuellen Chart-Titeln.Das Kirchenmusik-Ensemble aus Soltau und Umgebung hat sich in erster Linie dem Jazz verschrieben, doch auch Swing, Rock und Pop gehören zum festen Repertoire.• Eintritt frei; um eine Spende wird gebeten; www.swingandmore.de