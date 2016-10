"Silberlocken, irgendwas geht immer!": Komödie mit "Caramba" in Jork

bo. Jork. Mit der musikalischen Komödie "Silberlocken, irgendwas geht immer!" gastiert die Neu Wulmstorfer DRK-Theatergruppe "Caramba" am Samstag, 29. Oktober, in Jork. Der Vorhang hebt sich um 19 Uhr in der Festhalle, Schützenhofstraße 15.Die Zuschauer erwartet ein Abend mit schwarzem Humor: Die Einwohner der Seniorenresidenz "Silberlocke" sind vom täglichen Einerlei gefrustet. Sie haben keine Lust mehr auf Langeweile und stellen voller Tatendrang ein Theaterstück auf die Beine: Als Engel und Teufel stehen sie sich gegenüber und gehen auf Raubzug.Eingebettet in bekannte Schlager, Pop- und Musical-Songs mit neuen deutschen Texten wird das Stück von der "Elbsand"-Band mit Live-Musik begleitet.• Karten für 12,50 Euro plus 50 Cent Vorverkaufsgebühr gibt es in der Drogerie Hubert in Jork, Bürgerei 3. An der Abendkasse sind nur Restkarten erhältlich. Diese kosten 14,50 Euro; www.musiktheater-caramba.de