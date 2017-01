"Spiel' mit Pete" im Jorker Gemeindehaus

Jork : Gemeindehaus St. Matthias |

bo. Jork. "Spiel' mit Pete" heißt es am Freitag, 6. Januar, in Jork. Beim Spieleabend mit Peter Jähne um 19 Uhr im Gemeindehaus, Schützenhofstr. 2, können Gäste Klassiker und Neuheiten ausprobieren. Vom Würfel- über das Karten- bis zum Strategiespiel ist für jeden etwas dabei. Die Regeln werden am Tisch erklärt.