Swing-Klassiker mit dem "Pasadena Roof Orchestra" in Jork

Das "Pasadena Roof Orchestra" kommt am Mittwoch, 5. Oktober, nach Jork. In der Festhalle an der Schützenhofstraße präsentiert die berühmte britische Bigband um 20 Uhr "A Night of Swing Classics" mit unvergesslichen Melodien von George Gershwin, Cole Porter und Duke Ellington. Veranstalter ist der Jorker Verein "Lust auf Kultur".• Karten ab 38,60 Euro gibt es unter Tel. 04162 - 911395 und auf