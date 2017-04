Tanz in den Mai mit den "Madleys" im "Fährhaus Kirschenland" in Jork

bo. Jork-Wisch. Das altehrwürdige "Fährhaus Kirschenland" in Wisch hat unzählige Feiern zu jedem Anlass erlebt, doch am Sonntag, 30. April, gibt es eine Premiere: Zum ersten Mal findet in der Traditionsgaststätte am Elbdeich ein Tanz in den Mai statt. Für den richtigen Live-Musikmix zum Feiern und Tanzen sorgen ab 21 Uhr die "Madleys". Die Band mit den Wurzeln im Alten Land spielt Crossover aus Klassikern aus den vergangenen 50 Jahren. Dazu gehören die großen Hits von den "Rolling Stones", den "Beatles", "Police", "Mike & The Mechanics", Stevie Wonder und Peter Gabriel ebenso wie Titel von Marius Müller-Westernhagen, Peter Maffay und der "Münchener Freiheit". Die Band besteht aus gestandenen Musikern: Arnold Stechmann (Bass), Henning Oehr (Gitarre), Jürgen Tümmler (Schlagzeug), Ditmar Frommke (Klavier), Georg Mavros und Peter Held (Gesang). Das Team um Wirt Wilhelm Stubbe ist ein Garant für gute Bewirtung. Einlass ist ab 20 Uhr.• Karten für 10 Euro im Vorverkauf (Abendkasse 12 Euro) gibt es im "Kirschenland"; www.faehrhaus-kirschenland.de