"Torsion": Kunst mit Windungen von Lara Peters im Jorker Zigarrenmacherhaus

Jork : Zigarrenmacherhaus |

bo. Jork. Eine junge Künstlerin zeigt in einer Erstausstellung ihre Arbeiten in Jork. Unter dem Titel "Torsion" möchte die Bildhauerin Lara Peters mit Kunst voller Windungen das Interesse der Besucher wecken. In ihren Arbeiten setzt sie sich mit der Drehung in der Skulptur auseinander. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. November, präsentiert sie ihre Werke im Zigarrenmacherhaus, Am Fleet 7.

Lara Peters wurde 1994 in Buxtehude geboren und ging in Hollenstedt zur Schule. In den Werkstätten des Essener Theaters erlernte sie den Beruf der Plastikerin. Seit einem Jahr studiert sie Freie Kunst und Bildhauerei an der renommierten Düsseldorfer Kunstakademie.

• Geöffnet: Samstag von 11 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr.