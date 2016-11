Hamburg: St. Pankratius-Kirche in Neuenfelde |

bo. Neuenfelde. Eine "Internationale plattdüütsche Skiffle-Wiehnacht" zelebriert die Band "Appeldwatsch" am Samstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr in der St. Pankratius-Kirche am Organistenweg in Neuenfelde. Mit plattdeutschem Liedgut, Weihnachtsliedern aus Österreich, Norwegen und dem Ammerland, kleinen Geschichten, Döntjes und einer plattdeutschen Moderation von Wolfgang Hilke bereitet die Band den Zuhörern ein vergnügliches Konzert.

Die sechs Musiker der "Appeltown Washboard Worms" präsentieren unter dem Bandnamen "Appeldwatsch" traditionelle plattdeutsche Lieder im Skiffle-, Boogie Woogie- und Rock 'n' Roll-Gewand.