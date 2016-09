MTV in Runde zwei

Ig. Mittelnkirchen. Die Floorball-Mannschaft des MTV Mittelnkirchen steigt in die nächste Runde des Deutschland-Pokals ein. Am vergangenen Wochenende besiegte das Team die Black Lions Landsberg im Auswärtsspiel mit 1:6, trifft in Pokal-Runde zwei auf den Erstligisten Red Devils Wernigerode.