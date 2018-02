Willkommen zu den Norddeutschen Obstbautagen in Jork

Jork : Festplatz |

Die Norddeutschen Obstbautage in Jork, Montag, 12., bis Samstag, 17. Februar, sind eine zentrale Anlaufstelle für alle, die vom Landwirt über die Versicherungsagentur bis zum Gartenbesitzer mit dem Obstbau zu tun haben oder sich dafür interessierten. Es sind insgesamt drei Gastgeber, die mittlerweile zum 70. Mal zur größten Messe- und Vortragsveranstaltung in Norddeutschland einladen: der Obstbauversuchsring des Alten Landes (OVR) und die Obstbauversuchsanstalt (OVA) Jork der Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom Esteburg Obstbauversuchszentrum Jork sowie die Fachgruppe Obstbau im Niedersächsischen Landvolk.

Für Profis und interessierte Laien ist die große Fachausstellung am Mittwoch und Donnerstag in Jork, die traditionell vom Obstbauversuchsring organisiert wird, ein beliebter Treffpunkt, um sich an den unterschiedlichsten Ständen umfassend zu informieren. Rund 3.000 Besucher werden auf dem mehr als 10.000 Quadratmeter Messegelände erwartet, auf dem sich rund 200 Unternehmen mit Gerätetechnik, Maschinen, Obstbäumen, Bedarfsartikeln und Dienstleistungen präsentieren.

Darüber hinaus lädt der Obstbauversuchring des Alten Landes am Montag um 17 Uhr zur Mitgliederversammlung inklusive Vortrag zu Vermarktungsstrukturen in das Esteburgversuchzentrum ein. Am Mittwoch findet von 14 bis 16 Uhr die Vortragsveranstaltung des Esteburg-Obstbauversuchzentrums in der Altländer Festhalle statt. Am Donnerstag, 15 bis 17 Uhr, lädt der Kreisbauernverband Stade zum verbandspolitischen Tag in die Altländer Festhalle ein. Am Samstag, 19 Uhr, erfolgt dann traditionell die Abschlussfeier der Mitglieder der Vereinigungen mit einem geselligen Beisammensein, gemeinsamen Essen und Tanz im Hotel Fährhaus Kirschenland in Jork-Wisch.



Das sind die Öffnungszeiten der Fachausstellung:

Mittwoch, 14. Februar:

9 bis 18 Uhr, (Kassenschluss 17 Uhr)

Donnerstag, 15. Februar

9 bis 17 Uhr (Kassenschluss 16 Uhr)

Die Preise:

Erwachsene, 1 Tageskarte: 10 Euro

Erwachsene, 2 Tageskarten für beide Tage: 15 Euro

Jugendliche, ab 14 Jahre: 5 Euro Fachmesse: