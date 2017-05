Freibad Hollern-Twielenfleth eröffnet am Samstag, 13. Mai

Pack die Badehose ein…

Insbesondere die regelmäßigen Frühschwimmer können die Saisoneröffnung des Freibads in Hollern-Twielenfleth kaum noch abwarten. Ab Samstag, 13. Mai, geht es wieder los. Jahreskarten sind schon jetzt erhältlich. Wer das Jahresticket im Vorverkauf bis zum 12. Mai erwirbt, spart bis zu 10 Euro."Die Preise und die Öffnungszeiten sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert", sagt Kai Klegräfe, Vorsitzender des Fördervereins Freibad Hollern-Twielenfleth. "Geöffnet ist montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 6 bis 20 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 19 Uhr."Kleiner Wermutstropfen für Familien: In dieser Saison muss das Babybecken leider geschlossen bleiben. Hintergrund: Die Schäden am Becken sind so groß, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnt. Ein neues Becken muss her. "Und das hat bis zur Eröffnung leider nicht geklappt", sagt Kai Klegräfe. Zurzeit laufen die Planungen und die öffentlichen Förderanträge sind in Vorbereitung, so der Vorsitzende weiter. Bis das neue Becken fertig ist, denkt der Förderverein über Alternativen für die jüngsten Badbesucher nach. "Eventuell stellen wir im Hochsommer ein Plantschbecken auf - aber das ist alles noch in der Planung", so Klegräfe.Gut zu wissen: Das Wasser des Freibads ist beheizt. Bei relativ konstanten 23 Grad ist Schwimm- und Badegenuss garantiert.