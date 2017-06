Chorkonzert mit "Singspiration" und Gästen in Steinkirchen

bo. Steinkirchen. Mit einem ersten gemeinsamen Konzert legen sie den Grundstein für eine Chor-Freundschaft: Der Klassikchor "Singspiration" aus dem Alten Land empfängt als Gastgeber die Sängervereinigung aus Mainz-Finthen. Das musikalische Zusammentreffen findet am Samstag, 24. Juni, um 19.30 Uhr im Hotel Windmüller, Kirchweg 3, in Steinkirchen statt. Die Zuhörer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das die Vielfältigkeit des gemeinsamen Singens widerspiegelt.

Die Mainzer Sängervereinigung besteht seit 1974 und ist 43 Stimmen stark. Ihr buntes und fröhliches Repertoire umfasst neuzeitliche Chorliteratur, Gospels und Weinlieder. "Singspiration" wurde 2006 von der Chorleiterin Sam Eu Jakobs in Grünendeich gegründet. Die 25 Sängerinnen und Sänger haben sich auf Lieder der modernen Klassik und Popclassics spezialisiert.

Die Altländer Idylle und das maritime Flair gaben den Mainzern den Ausschlag, ihre Konzertreise an die Elbe zu verlegen. Aus einer Anfrage der Rheinländer bei "Singspiration" wurden schnell konkrete Pläne für eine Chorbegegnung.

• Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Chorarbeit wird gebeten.