bo. Steinkirchen. Chormusik zur Adventszeit präsentiert der "Monteverdi Chor" unter dem Titel "O Magnum Mysterium" am Samstag, 10. Dezember, um 18 Uhr in der St. Martini-et-Nicolai-Kirche in Steinkirchen.

Das renommierte Hamburger Ensemble lässt mehrstimmige Lieder von Monteverdi, Schütz, Brahms, Eccard, Mendelssohn, Prätorius, Poulenc, Britten, Reger und weiteren namhaften Komponisten erklingen. Wolfgang Wissemann aus Buxtehude begleitet die Sängerinnen und Sänger an der historischen Arp-Schnitger-Orgel.

Veranstalter sind die Kirchengemeinde Lühekirchen und der Kulturverein Steinkirchen.

• Eintritt: frei; um eine Spende wird gebeten.