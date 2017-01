Der Chor Wiepenkathen singt afrikanische Chormusik in Hollern

bo. Hollern. Der Wiepenkathener Chor möchte mit seinem Afrika-Konzert am Sonntag, 22. Januar, in Hollern "Warme Klänge in die kalte Jahreszeit" bringen. Unter Leitung von Harald Winter lassen die Sängerinnen und Sänger um 17 Uhr in der St. Mauritius-Kirche Lieder aus Südafrika, Tansania und Namibia in Originalsprache erklingen. Der Chor wird an Gitarre und Trommeln begleitet. Fröhliche Lieder hat auch der musikalische Nachwuchs im Gepäck: Der Kinder- und Jugendchor "Regenbogen" tritt unter Leitung von Ivy Hübner-Myska auf.

• Eintritt frei; Spenden sind willkommen.