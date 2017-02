"Ein feste Burg ist unser Trott": Kirchen-Fastnacht in Twielenfleth

Hollern-Twielenfleth: St. Marien-Kirche in Twielenfleth |

bo. Twielenfleth. "Ein feste Burg ist unser Trott" lautet das Motto der kirchlichen Fastnacht am Samstag, 25. Februar, in Hollern-Twielenfleth in Anlehnung an einen bekannten Choral von Martin Luther. Die Feier beginnt um 18 Uhr mit einer kurzen Andacht von Pastor Uwe Junge in der St. Marien-Kirche in Twielenfleth, Hörne 19.

Um 18.30 Uhr startet im Gemeindehaus das kurzweilige Programm für Gäste mit oder ohne Verkleidung. In die Bütt steigen Sigrid Borgmann, Uschi Kusel und Timo Gerke, Ingrid und Peter Schmorl, Alina Behning und Michael Jalowczarz. Das Altländer Blasorchester sorgt für den musikalischen Rahmen. Durch den Abend führen Bodo Kromus und Eckhard Lehnhausen.

In der Pause werden Getränke, Würstchen und Brezel angeboten. Der Erlös kommt der Kirchenmusik in Hollern-Twielenfleth zugute.

• Eintritt: frei.