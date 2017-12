bo. Hollern. Die "Old Country Gospel Company" lädt am Samstag, 9. Dezember, zum Konzert in der Hollerner Kirche ein. Um 19.30 Uhr präsentierten Chor und Band ein beschwingtes Programm mit Gospel, Weihnachtsliedern und modernen Pop-Songs.

Neue Mitglieder sind in der "Old Country Gospel Company" willkommen. Der Chor probt immer mittwochs um 20 Uhr im Gemeindehaus in Hollern-Twielenfleth. Wer Interesse hat, kommt einfach vorbei. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Infos bei Chorleiter Sascha Kramer, Tel. 04161 - 722456.

• Eintritt frei; der Chor freut sich über Spenden.