Konzert mit Daniel Nowak auf der Arp-Schnitger-Orgel in Hollern

bo. Hollern. In der St. Mauritius-Kirche in Hollern erklingt am Sonntag, 21. Mai, die Arp-Schnitger-Orgel von 1690. Daniel Nowak spielt um 17 Uhr Werke von Lübeck, Bach, Buxtehude, Böhm, Siefert und Sweelinck. Mit diesem Konzert bereitet sich Nowak auf seine Masterprüfung im Sommer vor.

• Eintritt frei; um Spenden wird gebeten.