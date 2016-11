Konzert mit der "Old Country Gospel Company" in Hollern

bo. Hollern. "Alle Jahre wieder" ist das Motto des Konzerts mit der "Old Country Gospel Company" am Samstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr in der St. Mauritius-Kirche in Hollern. Zuhörer dürfen sich auf einen besinnlichen Abend mit beschwingter Chormusik freuen. Das abwechslungsreiche Programm umfasst neue und traditionelle Gospel, Weihnachtslieder und moderne Popsongs.

Die "Old Country Gospel Company" probt immer mittwochs um 20 Uhr im Gemeindehaus in Hollern-Twielenfleth. Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen, Notenkenntnisse nicht erforderlich. Infos bei Chorleiter Sascha Kramer, Tel. 04161 - 722456.

• Eintritt: frei; Spenden sind willkommen.