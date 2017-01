Konzert mit Martin Bühler an der Arp-Schnitger-Orgel in Hollern

bo. Hollern. Ein Konzert an der Arp-Schnitger-Orgel in der St. Mauritius-Kirche in Hollern, Alter Schulweg, gibt Martin Bühler am Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr. Der Organist der Hauptkirche St. Nikolai in Hamburg spielt Choralbearbeitungen von Matthias Weckmann, Johann Sebastian Bach und Vincent Lübeck sowie Werke von Orlando di Lasso, Dietrich Buxtehude und Wolfgang Amadeus Mozart.

Für Bühler ist dieses Konzert Teil seiner Prüfung zum Abschluss des Masterstudiums Orgel. Schwerpunkt seines Studiums ist die Alte Musik und ihre Aufführungspraxis. Bei der Wahl des Instruments für das Prüfungskonzert folgte er seiner Begeisterung für den einzigartigen Klang der Orgel aus dem Jahr 1690 in Hollern.

Der Arp-Schnitger-Kreis lädt im Anschluss zu einem Glas Arp-Schnitger-Wein unter der Empore ein.

• Eintritt: frei.