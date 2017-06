Mühlenfest in Twielenfleth

bo. Hollern-Twielenfleth. Rund um die Windmühle "Venti Amica" wird am Samstag, 10. Juni, in Hollern-Twielenfleth gefeiert. Das Mühlenfest beginnt um 12 Uhr mit einem Zeltgottesdienst direkt unter den Flügeln der historischen Mühle. Danach ist die Mühle zur Besichtigung ist geöffnet.

Die Müller des Mühlenvereins erklären gern die alte Technik. Von der Galerie haben Besucher ein tollen Blick über den Ort. Es gibt ein buntes Programm mit Oldtimer-Ausstellung, Tombola des Lions-Clubs "Altes Land" und Unterhaltung. Dafür sorgen die Kinder der Kindertagesstätte, das Kindergottesdienst-Team, die Gruppe "Beats Alive" des MTV Mittelnkirchen und die Variété-AG der Oberschule Steinkirchen. Am späten Nachmittag tritt Sängerin Inga Wehnert mit ihrer Gitarre auf. Höhepunkt ist das Konzert der Band "Back to Beat" mit Oldies und Schlagern.

Es gibt verschiedene Imbissmöglichkeiten. Angeboten werden auch Kuchen und Brot aus dem in der Mühle gemahlenen Mehl. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Erhalt der Windmühle zugute.