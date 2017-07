Neuntes Shanty-Festival an der Elbe in Grünendeich

bo. Grünendeich. Im Zeichen maritimer Musik steht das Wochenende am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli, in Grünendeich. Direkt an der Elbe im Gewerbepark, Johann-Ropers-Trift, steigt das neunte Shanty-Festival mit fröhlichen Liedern und Akkordeonklängen. Dazu hat der Altländer Shanty-Chor musikalische Gäste aus Nah und Fern eingeladen.

Insgesamt 14 Chöre mit rund 400 Akteuren präsentieren in der gut belüfteten Bootshalle ihr seemännisches Repertoire. Die Konzerte beginnen am Samstag um 13 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr und dauern bis 20 bzw. 18 Uhr. Bei schönem Wetter gibt es mit Sicherheit auch spontane Darbietungen im Freien. Imbissmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden.

Der Altländer Shanty-Chor nimmt noch weitere Sänger und Musiker auf. Wer Interesse hat, kommt zu einer der Chorproben immer dienstags um 19.45 Uhr in Steinkirchen, Alter Marktplatz 12.

• Eintritt frei.