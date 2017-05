"Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne": Vortrag von Olaf Prigge in Grünendeich

Von maritimer Sehnsucht und himmlischen Klängen handelt der Vortrag am Dienstag, 23. Mai, im Haus der Maritimen Landschaft Unterelbe in Grünendeich, Kirchenstieg 30. Unter dem Titel "Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne" referiert Pastor Olaf Prigge (Foto) um 19.30 Uhr im Rahmen der Ausstellung "Orgeln an der Nordsee".An Beispielen aus der Kunst, Literatur, Theologie und Musik aus dem Niederelberaum zeigt er auf, wie Landschaftserfahrung und Musik in Beziehung miteinander treten. Die Ausstellung beleuchtet Hintergründe über die älteste Orgellandschaft der Welt mit zahlreichen Hörbeispielen und kann noch bis Sonntag, 28. Mai, besichtigt werden.• Der Eintritt ist frei.Zum Abschluss der Ausstellung findet am Sonntag, 28. Mai, um 11 Uhr in der Steinkirchener Kirche ein deutsch-niederländischer Gottesdienst mit Olaf Prigge und Diakonin Elke Woyth statt. Das Motto lautet: "Luther und die Gastfreundschaft". Es singt ein Jugendchor aus Kaag en Brassen (Niederlande).