Grünendeich: Haus der Maritimen Landschaft Unterelbe |

bo. Grünendeich. Kapitän Egon Ohlrogge öffnet am Freitag, 4. November, die Türen des Planetariums im Haus der Maritimen Landschaft Unterelbe in Grünendeich, Kirchenstieg 30, und taucht mit Besuchern um 19 Uhr in die Geheimnisse des Weltalls ein.

Ohlrogge führt in die Sternkunde ein. Mit dem hauseigenen Projektionsgerät kann er Sternenhimmel über jedem Standort der Erde an der Kuppel zeigen und erläutern.

• Eintritt: 8 Euro (Schüler ab zwölf Jahre 4 Euro); Anmeldung erforderlich unter Tel. 04142 - 889410.