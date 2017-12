Rockklassiker mit den "Madleys" in Steinkirchen

bo. Steinkirchen. Eine "After Christmas"-Party mit den "Madleys" steigt am Dienstag, 26. Dezember, in Steinkirchen. Die Band mit Wurzeln im Alten Land lässt es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, zum Ausklang des Weihnachtsfestes für ihre Fans zu spielen. Wer zu Rockklassikern tanzen und Freunde treffen möchte, ist ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus genau richtig.

Das Konzert der "Madleys" zu Weihnachten hat inzwischen Kult-Charakter. Die Band setzt alles daran, für eine Clubatmosphäre wie zu Zeiten der legendären "Kiepe" in Mittelnkirchen zu sorgen. In bekannter Besetzung freuen sich Arnold Stechmann (Bass), Henning Oehr (Gitarre), Peter Held und Georg Mavors (Gesang), Jürgen Tümmler (Schlagzeug) und Ditmar Frommke (Klavier) auf einen großartigen Abend mit einem begeisterten Publikum. Der Verein zur Belebung des Dorfgemeinschafthauses Steinkirchen kümmert sich um die Bewirtung. Ein Teil des Erlöses kommt dem Verein zugute.

• Eintritt: 10 Euro.