"See(h)fahrer Genuss" in der Maritimen Landschaft Unterelbe

bo. Grünendeich. In einen "See(h)fahrer Genuss" kommen Besucher immer sonntags in Grünendeich. Die Kapitäne Rolf Bruns und Joachim Brill führen jeweils um 10 und 11 Uhr durch das Haus der Maritimen Landschaft Unterelbe, Kirchenstieg 30. Die nächsten Termine sind am 14., 21. und 28. Mai.Die Kapitäne erzählen Interessantes über die Geschichte des historischen Gebäudes, das nahezu 140 Jahre als Seefahrtschule diente. Auf der Kapitänsbrücke erklären sie traditionelle und moderne Navigationstechniken und nautische Geräte. Von dort haben Besucher einen einzigartigen Blick auf die Elbe. Im Foyer gibt es ein begehbares Modell der Unterelbe mit den touristischen Attraktionen zwischen Hamburg und der Nordsee.• Gebühr: 2,50 Euro; Anmeldung erforderlich unter Tel. 04142 - 889410 oder auf www.tourismus-altesland.de/de/altlaender-urlaubswoche