"See(h)fahrer Genuss" in der Maritimen Landschaft Unterelbe

Einen "See(h)fahrer Genuss" bietet die Maritime Landschaft Unterelbe ihren Besuchern am Sonntag und Montag, 4. und 5. Juni, in ihrem Haus am Kirchenstieg 30 in Grünendeich. Die Kapitäne a. D. Klaus-Dieter Giese und Joachim Brill navigieren Gäste an beiden Tagen um 10 und 11 Uhr durch das historische Gebäude, das fast 140 Jahre als Seefahrtschule diente.Zur maritimen Erlebniswelt des Hauses gehören das begehbare Modell der Unterelbe mit den touristischen Attraktion zwischen Hamburg und der Nordsee und die Kapitänsbrücke im obersten Stockwerk. Dort werden nautische Geräte sowie traditionelle und moderne Navigationstechniken erklärt. Von der Aussichtsterrasse genießen Besucher einen großartigen Blick auf die Elbe.Weitere Termine für den "See(h)fahrer Genuss" sind am Sonntag, 11., 18. und 25. Juni, jeweils um 10 und 11 Uhr.• Gebühr: 2,50 Euro; Anmeldung erforderlich unter Tel. 04142 - 889410 oder auf www.maritime-elbe.de