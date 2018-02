bo. Steinkirchen. Sie kommen aus dem Alten Land und haben sich seit mehr als 40 Jahren der Rockmusik verschrieben: Die "Blossom Kings" treten am Samstag, 24. Februar, im Dorfgemeinschaftshaus in Steinkirchen auf. Die Band spielt überwiegend eigene Stücke: Mainstream-Rock mit englischsprachigen Texten, der ins Ohr und in die Beine geht. Das Konzert beginnt um 21 Uhr; Einlass ist um 19 Uhr.

Die "Blossom Kings" spielen seit etwa zwei Jahren in der Besetzung mit Fritz Komossa (Bass), Peter Rother (Schlagzeug), Heinz Ossenbrügge (Gesang), Heiner von Ahnen und Schorsch Kroll (Gitarre, Gesang). Vielen dürfte die Band schon aus den Zeiten der früheren "Kulturdiele" bekannt sein.

Veranstalter ist der Verein zur Belebung des Dorfgemeinschaftshauses Steinkirchen. Überschüsse aus dem Konzerterlös kommen dem Verein zugute.

• Eintritt: 10 Euro.