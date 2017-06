Vortrag im Planetarium Grünendeich zur Sommersonnenwende

Für Astronomie-Interessierte: Egon Ohlrogge taucht mit seinem Publikum am Freitag, 23. Juni, im Planetarium im Haus der Maritimen Landschaft Unterelbe in Grünendeich, Kirchenstieg 30, in die Geheimnisse des Weltalls ein. Um 19 Uhr erklärt der Kapitän a. D. und Navigationsausbilder, was es mit der Sommersonnenwende am 21. Juni auf sich hat. Mit dem hauseigenen Projektionsgerät kann er den Sternenhimmel über jedem beliebigen Standort der Erde an der Kuppel abbilden.• Gebühr: 8 Euro (Schüler ab zwölf Jahre 4 Euro); Anmeldung erforderlich, Tel. 04142 - 889410.