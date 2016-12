Weihnachtliche Planetariumsführung in Grünendeich

bo. Grünendeich. Für eine ganz besondere Führung öffnet das Planetarium in Grünendeich am Freitag, 16. Dezember, ein letztes Mal in diesem Jahr die Türen. Egon Ohlrogge führt im Haus der Maritimen Landschaft, Kirchenstieg 30, um 19 Uhr in die Astronomie ein. Dabei erklärt der Kapitän und Navigationsausbilder den Sternenhimmel zur Weihnachtszeit und geht insbesondere auf den Stern von Bethlehem ein.Kernstück des Planetariums ist ein Projektionsgerät, das bis zu 5.800 Lichtpunkte an die Kuppel wirft. Sternenhimmel über jedem Standort der Erde können abgebildet werden. Das Planetarium bietet Platz für 30 Besucher. Die Vorführungen sind auch schon für Jugendliche ab zwölf Jahren interessant.• Eintritt: 8 Euro (Schüler: 4 Euro); Anmeldung erforderlich unter Tel. 04142 - 889410.• Geschenk-Tipp für astronomisch Interessierte: Egon Ohlrogge hat mit der "Heimat unterm Sternenzelt" ein bebildertes Lesebuch für Sternenliebhaber verfasst. Er erklärt gut verständlich Galaxien, Sternenhimmel im Jahresablauf und vieles mehr. Das Buch ist erhältlich bei der Maritimen Landschaft Unterelbe auf www.maritime-elbe.de/shop