Weihnachtliche Planetariumsvorführung in Grünendeich

Grünendeich: Maritime Landschaft Unterelbe |

bo. Grünendeich. Zu einer besonderen Vorführung werden die Türen des Planetariums im Haus der Maritimen Landschaft Unterelbe in Grünendeich, Kirchenstieg 30, am Donnerstag, 1. Dezember, um 18 Uhr geöffnet. Kapitän Egon Ohlrogge erklärt den Sternenhimmmel zur Weihnachtszeit und geht insbesondere auf den Stern von Bethlehem ein. Zu Beginn gibt er eine allgemeine Einführung in die Astronomie.

Kernstück des Planetariums ist das hauseigene Projektionsgerät, das bis zu 5.800 Lichtpunkte an die Kuppel werfen und den Sternenhimmel über jedem beliebigen Standort der Erde abbilden kann.

Die Vorführung dauert 60 bis 90 Minuten und ist auch schon für Jugendliche ab zwölf Jahren geeignet.

• Eintritt: 8 Euro (Jugendliche 4 Euro); Anmeldung erforderlich unter Tel. 04142 - 889410.