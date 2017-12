Weihnachtsmärchen "Die Schneekönigin" in Steinkirchen

Steinkirchen: Dorfgemeinschaftshaus |

bo. Steinkirchen. "Die Märchenhaften" gastieren mit dem Schauspiel "Die Schneekönigin" in Steinkirchen. Das Amateurtheater nimmt Kinder im Dorfgemeinschaftshaus auf eine fantasievolle Reise in die Welt der Schneemänner und Eiskristalle mit. Karten gibt es nur noch für die Aufführung am Freitag, 8. Dezember, um 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

• Eintritt 2 Euro (Erwachsene 3,50 Euro); Karten in der Buchhandlung Vollmer in Steinkirchen.