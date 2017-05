Der neue Peugeot 5008: Premiere im Autohaus Vollmers in Hollern-Twielenfleth

Der neue Trendsetter überzeugt von A bis Z

sb. Hollern-Twielenfleth. Von vorn ein klassischer SUV, von hinten ein imposanter Van - der neue Peugeot 5008 präsentiert sich so flexibel und vielseitig wie kaum ein anderes Fahrzeug. Neugierig? Dann freut sich das Team vom Autohaus Vollmers in Hollern-Twielenfleth, Am Landweg 2, darauf, Sie zur Premiere des 5008 am Samstag, 20. Mai, von 10 bis 16 Uhr zu begrüßen.



"Der neue 5008 hat mit seinem Vorgängermodell kaum noch etwas gemeinsam", sagt Verkaufsleiter Jörn Vollmers. "Denn er ist eine perfekte Symbiose einer Geländelimousine und einem Familienauto mit bis zu sieben Sitzen oder wahlweise großer Ladefläche. Das verdankt er unter anderem seiner Länge von 4,60 Metern sowie einem ausgefeilten Interieur."



Im Fond stehen drei längs verschiebbare Einzelsitze bereit. Optional sind zwei weitere, im Kofferraumboden versenkbare Sitze erhältlich. Werden die Rücksitze umgeklappt, entsteht eine Ladefläche, die es erlaubt, bis zu 3,20 Meter lange Gegenstände zu transportieren.



"Sowohl im Design als auch in der Technologie ist der Peugeot 5008 führend in seiner Klasse", sagt Werkstattleiter Hans-Hermann Vollmers. "Dazu gehören beispielsweise Tempomat, Schildererkennung, Toter-Winkel-Assistent, Parkassistent, Spurhalte- und Rundum-Detektion." Sehr komfortabel ist auch das für den 5008 überarbeitete Peugeot i-Cockpit. Die innovative Kommandozentrale besticht mit neu designten Bedienelementen und optimaler Ergonomie.



• Erhältlich ist der Peugeot 5008 in der Basisversion bereits ab 24.650 Euro.