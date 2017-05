Neue Tagespflege in Hollern-Twielenfleth öffnet ihre Türen

Schöne Stunden in netter Runde

sb. Hollern-Twielenfleth. Schwester Magdalena freut sich riesig über die erfolgreiche Eröffnung der neuen Tagespflege in Hollern-Twielenfleth. Seit dem 8. Mai begrüßen die Pflegedienstleiterin und ihre Team in den ehemaligen Räumen der Sparkasse an der Hollernstraße die ersten Tagesgäste. Um die ansprechende Einrichtung und die freundlichen Mitarbeiterinnen persönlich kennen zu lernen, gibt es am Sonntag, 21. Mai, von 14 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür.



Wie das WOCHENBLATT berichtete, hatte das ortsansässige Tischler-Ehepaar Schmorl das Gebäude im Herzen von Hollern-Twielenfleth gekauft, um dort eine Tagespflege und einen Kiosk einzurichten. Der Kiosk mit Lotto, Hermes Paket Shop, Schreibwaren, Tabak, Blumen und mehr wird Rolf Michel aus Dollern betrieben. Für die Pflegeeinrichtung fanden Claudia und Ricardo Schmorl in Martin Adebahr vom Seniorenhaus Horneburg einen idealen Partner. Gemeinsam schufen sie äußerst ansprechende Räumlichkeiten, die gemeinsam mit dem Möbel Jähnichen Center ansprechend und in modernem Stil eingerichtet wurden. Große Fotowände mit Altländer Motiven, fotografiert von dem Stader Unternehmer Bodo Cordes, ergänzen das Ambiente ideal.



"Unsere Tagespflege bietet von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr eine Abwechlung für Senioren und entlastet die pflegenden Angehörigen", sagt Martin Adebahr. Geboten wird ein buntes Tagesprogramm, beginnend mit einem gemeinsamen Frühstück. Wer mag, kann anschließend Hauswirtschafterin Iris Seeliger bei der Zubereitung des Essens unterstützen. Ansonsten stehen die gemeinsame Zeitungslektüre mit Lösen des Kreuzworträtsels, Spaziergänge oder leichte Gymnastik, Spiel- und Skatrunden, Singen und vieles mehr auf dem Programm. Nach dem gemeinsamen Mittagessen kann auf Wunsch in sehr bequemen Liegesesseln geruht werden. Eine gemeinsame Kaffeerunde und weitere Aktivitäten runden den Tag ab. Bei schönem Wetter lädt eine große Terrasse zum Verweilen ein.



"Zu unseren Leistungen gehört auch ein Fahrdienst", sagt Schwester Magdalena. "Bei Interesse besteht die Möglichkeit eines kostenlosen Schnuppertags. Rufen Sie einfach an und vereinbaren mit mir einen Termin."



Die Pflegedienstleiterin weist zudem darauf hin, dass die Tagespflege für Senioren mit Pflegegrad mit keinen oder nur sehr geringen Kosten verbunden ist. "Generell kann man sagen, dass acht Besuchstage im Monat komplett von der Pflegekasse übernommen werden", rechnet sie vor. "Für die Angehörigen ist das eine angenehme Auszeit vom Pflegealltag."



Tagespflege

Hollern-Twielenfleth

Hollernstraße 89

Tel. 04141 - 419 98-15



Tag der offenen Tür

Sonntag, 21. Mai

14-17 Uhr