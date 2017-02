Aufmerksame Nachbarn vertreiben Diebe

mi. Landkreis. Gleich zweimal, in Neu Wulmstorf und in Meckelfeld, vermasselten am vergangenen Wochenende aufmerksame Bürger Einbrechern ihre Diebestour.

- In Neu Wulmstorf sorgte ein Anwohner dafür, dass Diebe, die in Häuser in der Schifferstraße und in der Königsberger Straße einzubrechen wollten ihr kriminelles Treiben nicht beenden konnten.

-Auch in Meckelfeld verhindert ein Anwohner, dass Einbrecher in ein Haus im Appenstedter Weg einstiegen.

Obwohl in beiden Fällen eine sofortige Fahndung nach den Einbrechern eingeleitet wurde, konnten diese nicht gefasst werden.