Feuer in Elstorfer Grundschul-Toilette

ab. Elstorf. Zu einem Großeinsatz mit Rettungswagen und Polizei rückten am Dienstagvormittag die Wehren aus Elstorf, Neu Wulmstorf und Rade und nach Elstorf aus: In der Grundschule an der Straße Schwarzenberg wurde gegen kurz vor elf Uhr Brandalarm gemeldet. Auf einer Schultoilette hatten dort mehrere Rollen Klopapier gebrannt und für starke Rauchentwicklung im Gebäude gesorgt. Die rund 160 Schüler waren aus dem betroffenen Bereich bereits evakuiert worden, verletzt wurde niemand.

Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.