Fiat Ducato gestohlen

bim. Neu Wulmstorf. Ein weißer Fiat Ducato ist am Wochenende in Neu Wulmstorf von Unbekannten gestohlen worden. Der nicht zugelassene Wagen im Wert von rund 30.000 Euro stand auf dem Betriebsgelände eines Autohauses an der Robert-Bosch-Straße. Die Täter mussten zunächst ein anderes Fahrzeug aufbrechen und beiseite fahren, um an den Ducato heranzukommen. Im Anschluss entfernten sie sich unbemerkt mit dem Fahrzeug. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 9 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter Tel. 04105-6200 entgegen.