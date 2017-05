Frauenleiche in Elstorf entdeckt

ab. Elstorf. Gegenüber des Jugendzentrums in Elstorf wurde am Dienstag eine Frauenleiche entdeckt. Der Fund wurde der Polizei gegen 17.15 Uhr gemeldet. Zeugen hatten auf einer Grünfläche an der Schützenstraße den Leichnam der 32 Jahre alten Frau entdeckt. Beamte sicherten daraufhin den Fundort und begannen mit den ersten Ermittlungen.



Die Frauenleiche war bekleidet. Aufgrund der Spurenlage sowie der Auffindesituation geht die Polizei derzeit von einem Suizid aus. Es wurden keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gefunden. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin soll weitere Erkenntnisse bringen.