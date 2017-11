Fünf Fahrzeuge im Landkreis Harburg aufgebrochen

(bim). Fünf Fahrzeuge wurden Montagnacht im Landkreis Harburg aufgebrochen: Aus einem VW Passat, der im Plantagenweg in Neu Wulmstorf abgestellt war, wurde ein fest verbautes Navigationsgerät ausgebaut. Im Hofstedter Berg in Hollenstedt wurde aus einem VW ein kombiniertes Radio- und Navigationssystem gestohlen. In der Straße Achtern Schünen in Hollenstedt schlugen die Täter die Scheibe eines BMW ein. Möglicherweise wurden die Täter bei der weiteren Ausführung gestört, da aus dem Fahrzeug nichts fehlt. Ein weiteres Navigationsgerät wurde in Brackel aus einem Mercedes entwendet. Das Fahrzeug war in den Thieshoper Waadern abgestellt. Auch in diesem Fall wurde zunächst eine Scheibe eingeschlagen. Allein 3.500 Euro Schaden entstanden in Appel. Im Fasanenweg wurde aus einem BMW X5 das Navigationssystem entwendet, nachdem die Täter auch hier eine Scheibe eingeschlagen hatten. Der Gesamtschaden aller fünf Taten beträgt rund 11.000 Euro. Hinweise zu den Taten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.