Neu Wulmstorf: Feuer schließt Personen ein

Carportbrand neben Reihenendhaus / Hoher Sachschaden

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die Feuerwehren Neu Wulmstorf und Rübke wegen eines in einem Carport brennenden Pkw alarmiert. Vermutlich aufgrund des Brandes konnten zwei Personen das nebenstehende Gebäude nicht verlassen, wurden jedoch von den Einsatzkräften befreit. Personen wurden nicht verletzt. Nach Feuerwehrangaben entstand hoher Sachschaden.Noch während des Einsatzes wurde den Feuerwehren ein Müllcontainerbrand in der Liliencronstraße gemeldet. Das Feuer konnte schnell bekämpft werden. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache in beiden Fällen aufgenommen.