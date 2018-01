Polizeistation in Neu Wulmstorf unter neuer Leitung

Lydia Evers wird von Frank Ragge abgelöst

Die Polizeistation in Neu Wulmstorf ist seit 1. Januar dieses Jahres unter neuer Leitung: Die Stelle der bisherigen Leiterin, Kriminalhauptkommissarin Lydia Evers, hat Polizeihauptkommissar Frank Ragge übernommen.Der 48-jährige Vater von drei Söhnen aus Buchholz kann auf lange Erfahrungen bei der Polizei zurückblicken. Mehrere Jahre hatte er eine Dienstabteilung bei der Buchholzer Polizei geführt. Zuletzt leitete er die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Harburg mit Sitz in Winsen. Ragge freut sich auf die Aufgabe in Neu Wulmstorf. Lydia Evers hatte die Station seit 2016 geleitet. Sie wünschte ihrem Nachfolger gutes Gelingen in der neuen Aufgabe und übergab Ragge mit den Beamten der Station eine „tolle Truppe“ .Die 42-jährige Kriminalhauptkommissarin übernimmt jetzt eine führende Position im Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Seevetal. Seevetals Polizeichef, der Erste Polizeihauptkommissar Peter Kasper, begrüßte den neuen Leiter der Neu Wulmstorfer Polizei und Lydia Evers im Rahmen einer kleinen Feierstunde.