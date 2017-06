Terrassentür hält Einbruch stand

as. Neu Wulmstorf. An einer Terassentür scheiterten Einbrecher am Sonntag in der Ludwig-Uhland-Straße in Neu Wulmstorf. Die Täter hebelten zunächst an der Tür, diese hielt allerdings stand. Im Anschluss warfen die Täter eine Scheibe ein, um an den Fenstergriff zu gelangen. Auch dieser Versuch in das Haus zu kommen scheiterte, sodass die Täter ohne Beute das Weite suchten.