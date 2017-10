Unfallfahrerin in Neu Wulmstorf leicht verletzt

bim. Neu Wulmstorf. Eine leicht Verletzte sowie 13.000 Euro Sachschaden sind das

Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch gegen 15.50 Uhr auf der Liliencronstraße ereignet hat. Eine 46-jährige Frau fuhr mit ihrem Renault Twingo auf der Lessingstraße in Richtung Liliencronstraße. Beim Einfahren in die Einmündung übersah sie den von rechts kommenden Opel Insignia eines 33-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt.